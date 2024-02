ZŁOTY CHŁOPAK odc. 129. Wielki powrót do domu. Ferit otrzymuje spadek. Streszczenie odcinka [10.03.24]

"Złoty chłopak" odc. 129. Streszczenie

Ferit dowiaduje się od dziadka, że jeśli wróci do domu, znów będzie miał dostęp do pieniędzy. Mężczyzna ma plan, jak przechytrzyć dziadka. Następnego dnia wraca z całą rodziną. Halis jest załamany.

Kiedy i gdzie oglądać 129. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 129. odcinka

Nukhet prosi syna, żeby pojechał z nią do Ferita i go przeprosił. W ten sposób chce pogodzić Ferita i Seyran z Halisem i rodziną. Orhan nie pracuje, tylko jeździ po mieście motorem. Podwozi Dicle i tak zawiązuje się między nimi bliższa znajomość. Sultan jest o to wściekła na córkę. Kazim dowiaduje się, że Ferit nic nie ma, żadnych pieniędzy ani majątku. Wysyła go do dziadka po należną mu część spadku.