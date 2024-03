ZŁOTY CHŁOPAK odc. 137. Sultan narzuca się Feritowi. Co zrobi z tym Seyran? Streszczenie odcinka [13.03.24]

"Złoty chłopak" odc. 137. Streszczenie

Kazim urządza Seyran awanturę za to, że zapisała się na studia, a Ferit staje w jej obronie. Nukhet ma pretensje do syna za to, że pomaga Seyran. A Ifakat jest zachwycona, bo Kaya skłóca dziewczynę z ojcem. Sultan znów się narzuca Feritowi. Seyran ma do niej pretensje. Nukhet umawia się w kawiarni z Zerrin i Pelin.

Kiedy i gdzie oglądać 137. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 136. odcinka

Seyran postanawia pojechać na uczelnię. Orhan wymyka się do Dicle. Ferit decyduje się spełnić marzenie żony. Ifakat namawia Sunę, by zbliżyła się do Kayi. Rozżalony Ferit chce, by Kaya i Nukhet przestali wtrącać się do jego życia.