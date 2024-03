ZŁOTY CHŁOPAK odc. 138. Seyran rzuca się na Sultan. Niemal nie dochodzi do bójki. Streszczenie odcinka [14.03.24]

"Złoty chłopak" odc. 138. Streszczenie

Seyran przyłapuje Sultan, jak ta dosypuje jej czegoś do kawy. Dziewczyna sprawdza co to i okazuje się, że chodzi o środki antykoncepcyjne. Wściekła Seyran rzuca się na służącą i Ferit musi odciągać ją siłą. Sultan wykrzykuje jej w twarz, że dziewczyna nie może zajść w ciążę, bo nie jest godna Ferita.

Kiedy i gdzie oglądać 138. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 137. odcinka

Kazim urządza Seyran awanturę za to, że zapisała się na studia, a Ferit staje w jej obronie. Nukhet ma pretensje do syna za to, że pomaga Seyran. A Ifakat jest zachwycona, bo Kaya skłóca dziewczynę z ojcem. Sultan znów się narzuca Feritowi. Seyran ma do niej pretensje. Nukhet umawia się w kawiarni z Zerrin i Pelin.