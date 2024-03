ZŁOTY CHŁOPAK odc. 140. Pelin wciąż kocha Ferita. Streszczenie odcinka [18.03.24]

"Złoty chłopak" odc. 140. Streszczenie

Kazim uzmysławia rodzinie, że doszło do spisku przeciwko Seyran. Pelin przyznaje matce, że wciąż jest zakochana w Fericie. Ferit postanawia odreagować stresujący dzień. Seyran ma pretensje do siostry, że nie stanęła w jej obronie.

Kiedy i gdzie oglądać 140. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

140. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć w poniedziałek 18 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 139. odcinka

Ferit ma podejrzenia, że to Ifakt stoi za tym, by podawać Seyran środki antykoncepcyjne. Ta zaprzecza, ale jednocześnie mówi mu, że dziecko z Seyran to kiepski pomysł.