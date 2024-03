ZŁOTY CHŁOPAK odc. 143. Kaya ożeni się z Suną. Streszczenie odcinka [21.03.24]

"Złoty chłopak" odc. 143. Streszczenie

Ifakat napuszcza Kazima na Sunę. Kazim zastaje córkę w ramionach Kayi. Dochodzi do konfrontacji i Kaya ogłasza, że ożeni się z Suną. Kazim jest zachwycony, że kolejna córka wejdzie do rodziny Korhanów. Za to Seyran jest przerażona, bo nie wierzy, że siostra wychodzi za mąż z miłości. Zerrin i Pelin idą do domu Sehmuza, brata Zerrin, gdzie mają od tej pory mieszkać.