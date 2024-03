ZŁOTY CHŁOPAK odc. 145. Dziennikarze chcę ośmieszyć Ferita. Streszczenie odcinka [25.03.24]

"Złoty chłopak" odc. 145. Streszczenie

Ferit odwozi pijanego Abidina do domu. Piril pokazuje Pelin kompromitujące zdjęcie. Nukhet jest w szoku, kiedy dowiaduje się o ślubie syna. Ferit opowiada żonie o Taylanie - dziennikarzu, który chce go skompromitować.

Kiedy i gdzie oglądać 145. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

145. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć w poniedziałek 25 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 144. odcinka

Kazim jest wściekły na Seyran, że próbuje powstrzymać siostrę i nie dopuścić do jej ślubu. Ferit zawiadamia Abidina o ślubie Suny. Obaj idą się upić. Piril, kuzynka Pelin, knuje, by doprowadzić do rozwodu Ferita i Seyran.