ZŁOTY CHŁOPAK odc. 148. Kłótnia Pelin i Ferita. Streszczenie odcinka [28.03.24]

"Złoty chłopak" odc. 148. Streszczenie

Wszyscy szykują się do zaręczyn Suny i Kayi. Seyran podejrzewa, że Ifakat znów knuje i chce się jej pozbyć z rodziny Korhanów. Próbuje przekonać Kayę, żeby zerwał zaręczyny. Suna podejrzewa, że siostra jest o nią zazdrosna. Ferit oskarża Pelin o to, że chce go rozdzielić z Seyran, dlatego kazała dziennikarzom robić mu zdjęcia i zamieszczać je w prasie.