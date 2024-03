ZŁOTY CHŁOPAK odc. 149. Czy Ferit jest ojcem dziecka Pelin? Streszczenie odcinka [29.03.24]

"Złoty chłopak" odc. 149. Streszczenie

Orhan spotyka się z Dicle. Gulgun prosi go, żeby przyjechał na zaręczyny Suny i Kayi. Piril knuje, żeby rozdzielić Ferita z żoną. Pomaga jej w tym Nukhet. Mówi Sehmuzowi, że ojcem dziecka Pelin jest Ferit. Sehmuz postanawia się tym zająć.

Kiedy i gdzie oglądać 149. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

149. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć w piątek 29 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 148. odcinka

Wszyscy szykują się do zaręczyn Suny i Kayi. Seyran podejrzewa, że Ifakat znów knuje i chce się jej pozbyć z rodziny Korhanów. Próbuje przekonać Kayę, żeby zerwał zaręczyny. Suna podejrzewa, że siostra jest o nią zazdrosna. Ferit oskarża Pelin o to, że chce go rozdzielić z Seyran, dlatego kazała dziennikarzom robić mu zdjęcia i zamieszczać je w prasie.