ZŁOTY CHŁOPAK odc. 152. Sehmuz stawia Feritowi warunki. Ma poślubić Pelin. Streszczenie odcinka [04.04.24] redakcja

152. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć w czwartek 4 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00

Nukhet chce przekonać Sunę, żeby nie wychodziła za mąż. Ta jest jednak nieugięta. Czy ktoś przemówi jej do rozsądku? Po co Kazim pojedzie do urzędu? Przeczytaj streszczenie 152. odcinka serialu "Złoty chłopak".