ZŁOTY CHŁOPAK odc. 153. Piril okłamuje Seyran. Ferit jest wściekły. Streszczenie odcinka [05.04.24]

"Złoty chłopak" odc. 153. Streszczenie

Halis przeprowadza długą rozmowę z Feritem. Opowiada mu o swojej młodości i o trudnych decyzjach, które musiał w życiu podjąć. Zapewnia go, że tylko on może być jego następcą, ale wszystko zależy od decyzji, którą podejmie w sprawie Seyran oraz dziecka Pelin. Ferit jest przekonany, że Seyran z nim zostanie. Seyran przyjeżdża do Piril i dowiaduje się, że to kuzynka Pelin. Piril ją okłamuje. Seyran mówi o tym Feritowi, który wpada w szał.