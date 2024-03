ZŁOTY CHŁOPAK odc. 155. Pelin zaręczy się z szoferem. Streszczenie odcinka [09.04.24]

"Złoty chłopak" odc. 155. Streszczenie

Seyran wyznaje Feritowi, że jest gotowa na dziecko. Wuj zmusza Pelin do zaręczyn z szoferem. Suna, mimo rozczarowania Kayem, nie zmienia ślubnych planów. Asuman chce powiedzieć Gulgun prawdę o Orhanie. Ferit prosi Pelin, by zabrała paszport i chce ją wysłać do Paryża.

Kiedy i gdzie oglądać 155. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 154. odcinka

Sehmuz zastaje Ferita w pokoju Pelin i każe spuścić mu lanie. Chłopak chce porwać Pelin z domu jej wujka. Seyran postanawia zmienić swoje zachowanie wobec Suny i Ferita. Zamierza ich wspierać. Obiecuje też matce, że urodzi dziecko. Kazim ma pretensje do Halisa o to, że nie panuje nad rodziną. Halis ma kłopoty z sercem. Opiekuje się nim Hattice. Razem wspominają przeszłość i to, co ich łączyło.