ZŁOTY CHŁOPAK odc. 20. Małżeńska umowa. Streszczenie odcinka [22.09.23]

"Złoty chłopak" odc. 20. Streszczenie

Kazim prosi Halisa o inne lokum w Stambule, które bardziej przypominałoby dom rodzinny. Wychodząc od Halisa spotyka Sunę i Seyran rozmawiające z Yusufem. Postanawia je za to ukarać. Sytuację ratuje Ferit, który dzwoni do niego, przeprowadza z nim męską rozmowę i postanawia zabrać następnego dnia żonę i Sunę na obiad. Zawiera też z Seyran umowę, że odtąd wszędzie będą chodzić razem, a on przestanie się spotykać z Pelin. Ifakat ma uzyskać u dziadka pozwolenie na wyjście Ferita z siostrami.