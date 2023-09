ZŁOTY CHŁOPAK odc. 25. Samobójstwo Suny. Streszczenie odcinka [29.09.23]

"Złoty chłopak" odc. 25. Streszczenie

Seyran ma pretensje do Suny, która pocałowała Ferita. Wściekły ojciec postanawia wydać córkę za wdowca z Antep. Zrozpaczona Suna grozi, że popełni samobójstwo. Seyran błaga Ferita o pomoc.

Kiedy i gdzie oglądać 25. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

25. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć w piątek 29 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 24. odcinka

Seyran i Ferit wciąż się kłócą. Yusuf spiskuje z Pelin, żeby ich rozdzielić. Ferit zabiera Seyran do mistrza Necipa, gdzie rozmawiają o pierścionku, który Ferit zaprojektował. Esme źle się czuje i Suna prosi siostrę o pomoc. Na miejscu się okazuje, że Seyran musi pomóc przygotować przyjęcie dla pretendenta Suny. Ferit mówi rodzinie, że jest z Seyran u jej bliskich, a zostaje z Pelin. Gdy wychodzą do baru, Ferit się upija. Potem zatrzymuje go policja.