ZŁOTY CHŁOPAK odc. 31. Odpowiedni kandydat na męża. Streszczenie odcinka [09.10.23]

"Złoty chłopak" odc. 31. Streszczenie

Halis odwiedza Kazima i proponuje mu, że weźmie pod opiekę Sunę. Zapewnia, że znajdzie jej odpowiedniego kandydata na męża. Ferit dowiaduje się, że Seyran została zmuszona do ślubu z nim.

Kiedy i gdzie oglądać 31. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

31. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć w poniedziałek 9 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 30. odcinka

Suna wraca do domu, ale Kazim, skarcony przez Hattuc, nie robi jej krzywdy. Ferit uzyskuje od dziadka Halisa obietnicę, że wstawi się on za Suną u Kazima. Ferit zabiera Seyran do pizzerii.