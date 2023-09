ZŁOTY CHŁOPAK odc. 32. Ferit chce mieć dziecko. Streszczenie odcinka [10.10.23] redakcja

32. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć we wtorek 10 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00

Ferit chce zostać ojcem, jednak Seyran nie do końca jest przekonana do tego pomysłu. Co wówczas pomyśli Ferit? Koniecznie przeczytaj streszczenie 32. odcinka serialu "Złoty chłopak".