ZŁOTY CHŁOPAK odc. 33. Bójka Pelin w klubie. Streszczenie odcinka [11.10.23]

"Złoty chłopak" odc. 33. Streszczenie

Ferit w klubie spotyka koleżankę, która przedstawia mu swoją znajomą. Ta go podrywa, choć Ferit pokazuje jej obrączkę. Wściekła Pelin atakuje dziewczynę i omal nie dochodzi do bójki. Dziennikarz robi im zdjęcie. Abidin próbuje przekonać go, żeby nie publikował tego zdjęcia. Ferit boi się reakcji dziadka. Gdy się nie udaje, opowiada rodzinie o tym, co się stało i wszyscy próbują nie dopuścić do publikacji zdjęcia.