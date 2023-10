ZŁOTY CHŁOPAK odc. 34. Zły stan zdrowia Halisa. Streszczenie odcinka [12.10.23]

"Złoty chłopak" odc. 34. Streszczenie

Seyran martwią kłopoty, w które wpakował ich wszystkich Ferit. Gulgun przeprowadza poważną rozmowę z Pelin. Namawia ją do zerwania z Feritem dla dobra wszystkich. Dziewczyna jest załamana. Dziennikarz wciąż stawia nowe warunki w związku z publikacją zdjęcia. Chce się spotkać z Seyran, żeby poznać jej wersję dotyczącą małżeństwa z Feritem. Cała rodzina się boi, że dziadek Halis zobaczy zdjęcie i to mu zaszkodzi, bo ostatnio źle się czuje.

Kiedy i gdzie oglądać 34. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 33. odcinka

Ferit w klubie spotyka koleżankę, która przedstawia mu swoją znajomą. Ta go podrywa, choć Ferit pokazuje jej obrączkę. Wściekła Pelin atakuje dziewczynę i omal nie dochodzi do bójki. Dziennikarz robi im zdjęcie. Abidin próbuje przekonać go, żeby nie publikował tego zdjęcia. Ferit boi się reakcji dziadka. Gdy się nie udaje, opowiada rodzinie o tym, co się stało i wszyscy próbują nie dopuścić do publikacji zdjęcia.