ZŁOTY CHŁOPAK odc. 37. Ferin bije Tylana. Streszczenie odcinka [17.10.23]

"Złoty chłopak" odc. 37. Streszczenie

Suna poznaje swój pokój w rezydencji Korhanów. Kazim nakazuje córce, by donosiła mu o wszystkim, co się tam dzieje. Ferit zmusza Abidina, by go umówił z Tylanem. Tylan go prowokuje i Ferin dotkliwie go bije. Całą scenę nagrywa przyjaciółka dziennikarza. Tylan sugerował, że Pelin zdradziła mu, iż jest kochanką Ferina. Ferin każe Abinowi zawieźć się do niej i dochodzi między nimi do głośnej kłótni, którą przerywa Seyran i zabiera Ferita ze sobą.