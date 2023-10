ZŁOTY CHŁOPAK odc. 41. Pelin nie daje za wygraną. Kontaktuje się nawet z Seyran. Streszczenie odcinka [23.10.23]

"Złoty chłopak" odc. 41. Streszczenie

Pelin próbuje zatrzymać Ferita, który jest zdecydowany na wyjazd. Zdesperowana dziewczyna wysyła wiadomość do Seyran. Halis jest bardzo przejęty po konfrontacji z wnukiem.

Kiedy i gdzie oglądać 41. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

41. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć w poniedziałek 23 października. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 40. odcinka

Seyran liczy, że będzie mogła wrócić do Ferita, który tymczasem postanowił wyjechać do USA. Ferit mówi Pelin, że między nimi koniec. Pelin jest załamana. Halis ma pretensje do syna.