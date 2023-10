ZŁOTY CHŁOPAK odc. 42. Halis nie wytrzymuje emocji i bije Ferita. Streszczenie odcinka [24.10.23]

"Złoty chłopak" odc. 42. Streszczenie

Karetka odwozi Halisa do szpitala. Rozżalona Seyran opowiada siostrze o spotkaniu na lotnisku. Asuman zauważa, że Suna i Abidin żywią do siebie jakieś uczucia. Halis przeprasza wnuka za to, że go uderzył.