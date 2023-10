ZŁOTY CHŁOPAK odc. 43. Pelin chce zakończyć związek z Feritem. Streszczenie odcinka [25.10.23]

"Złoty chłopak" odc. 43. Streszczenie

Hattuc godzi się, by Seyran wróciła ze szpitala do domu męża, a sama czuwa całą noc przy Halisie. Ferit wciąż wraca w rozmowie do pocałunku na lotnisku i złości się, gdy Seyran przyznaje, że odwiózł ją tam Yusuf. Następnego dnia, wraz z rodziną, witają Halisa powracającego ze szpitala, a Ferit przypomina sobie, że zapomniał zadzwonić do Pelin. Ta jednak nie odpowiada na jego telefony i wysyła mu wiadomość z informacją, że czas zakończyć ich związek.