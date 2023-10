ZŁOTY CHŁOPAK odc. 44. Seyran zostaje upokorzona przez Ferita. Zostawia ją samą w restauracji. Streszczenie odcinka [26.10.23]

"Złoty chłopak" odc. 44. Streszczenie

Seyran i Ferit wychodzą razem na zakupy, które mają być prezentem dla niej od pana Halisa. Wpadają na pizzę, ale gdy Seyran wychodzi do toalety, Ferit poprzez media społecznościowe dowiaduje się, że Pelin jest w drogiej restauracji. Zostawia Seyran samą i jedzie do Pelin, która jest z Serterem. Jednak Pelin nie chce z nim wyjść. W domu dochodzi do wielkiej awantury między upokorzoną Seyran i wściekłym Feritem. Wieczorem na kolacji, na którą jest zaproszony Kazim, Seyran odpowiada, że uszanuje decyzję swojego ojca i opuści rezydencję Korhanów.

Kiedy i gdzie oglądać 44. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 43. odcinka

Hattuc godzi się, by Seyran wróciła ze szpitala do domu męża, a sama czuwa całą noc przy Halisie. Ferit wciąż wraca w rozmowie do pocałunku na lotnisku i złości się, gdy Seyran przyznaje, że odwiózł ją tam Yusuf. Następnego dnia, wraz z rodziną, witają Halisa powracającego ze szpitala, a Ferit przypomina sobie, że zapomniał zadzwonić do Pelin. Ta jednak nie odpowiada na jego telefony i wysyła mu wiadomość z informacją, że czas zakończyć ich związek.