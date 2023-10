ZŁOTY CHŁOPAK odc. 45. Seyran zbliża się do Ferita. Para spędza razem noc. Streszczenie odcinka [27.10.23]

"Złoty chłopak" odc. 45. Streszczenie

Halis ma dość Kazima i mówi mu, co tak naprawdę o nim myśli. Kazim w złości zabiera córki do domu. Ferit postanawia jednak odebrać to, co do niego należy, a następnie zawozi Seyran do opuszczonego domu. Tam spędzają razem noc. Bardzo się do siebie zbliżają.