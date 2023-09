ZŁOTY CHŁOPAK odc. 6. Noc poślubna. Streszczenie odcinka [04.09.23]

"Złoty chłopak" odc. 6. Streszczenie

Po ceremonii ślubnej Seyran jedzie z rodziną męża do hotelu. Pelo czeka już w pokoju nowożeńców. Do Seyran powoli dociera co się stało. Ferit trafia do szpitala. Kazim wpada w złość słysząc o chorobie zięcia. Seyran jest zachwycona wielkim miastem.