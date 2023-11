ZŁOTY CHŁOPAK odc. 63. Niezwykłe zmiany w domu Kazima. Streszczenie odcinka [24.11.23]

"Złoty chłopak" odc. 63. Streszczenie

Abidin zadręcza się, że nie potrafił uchronić Ferita i Kazima przed zagrożeniem. Suna go pociesza. Kiedy Ferit odwiedza Kazima w domu, po raz pierwszy cała rodzina zasiada razem do stołu. Suna i Seyran są wzruszone, że kobiety wreszcie mogą siedzieć z mężczyznami przy posiłku, na co dotąd Kazim nie pozwalał. Halis jedzie na spotkanie z Serterem i jego rodziną. Sytuacja jest napięta i wszyscy się martwią, czy wyjdzie z tego żywy. Kazima odwiedza Ifakat.