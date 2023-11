ZŁOTY CHŁOPAK odc. 64. Seyran wyrzuca Pelin z domu. Streszczenie odcinka [27.11.23]

"Złoty chłopak" odc. 64. Streszczenie

Seyran jest wściekła, że Pelin wciąż jest w domu Ferita. Wyrzuca ją. Halis wzywa Seyran na rozmowę, podczas której poznaje prawdę o Pelin. Suna mówi Feritowi, jakimi uczuciami darzy go Seyran.

Kiedy i gdzie oglądać 64. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

64. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć w poniedziałek 27 listopada. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 14:00. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 63. odcinka

Abidin zadręcza się, że nie potrafił uchronić Ferita i Kazima przed zagrożeniem. Suna go pociesza. Kiedy Ferit odwiedza Kazima w domu, po raz pierwszy cała rodzina zasiada razem do stołu. Suna i Seyran są wzruszone, że kobiety wreszcie mogą siedzieć z mężczyznami przy posiłku, na co dotąd Kazim nie pozwalał. Halis jedzie na spotkanie z Serterem i jego rodziną. Sytuacja jest napięta i wszyscy się martwią, czy wyjdzie z tego żywy. Kazima odwiedza Ifakat.