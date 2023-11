ZŁOTY CHŁOPAK odc. 69. Seyran przyłapuje Ferita na zdradzie. Streszczenie odcinka [04.12.23]

"Złoty chłopak" odc. 69. Streszczenie

Orhan i Fuat denerwują się z powodu powrotu dziadka do firmy. Boją się, że pewne sprawy mogą wyjść na jaw. Fuat pokazuje też, jak bardzo jest zazdrosny o brata. Uważa, że Feritowi więcej rzeczy uchodzi bezkarnie, a on jest wykorzystywany. Seyran postanawia odwiedzić męża w pracy. Ale to, co odkrywa, wcale jej się nie podoba. Jest załamana, bo uważa, że przyłapała Ferita na kłamstwie i zdradzie. Jest zaskoczona, gdy odkrywa prawdę.