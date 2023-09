ZŁOTY CHŁOPAK odc. 7. Zemsta na Fericie. Streszczenie odcinka [05.09.23]

"Złoty chłopak" odc. 7. Streszczenie

Seyran wprowadza się do rezydencji i dzieli pokój z Feritem, jednak nie chce spać z mężem. Postanawia urządzić go po swojemu, co nie podoba się Feritowi. Pod wieczór młode małżeństwo bierze udział w kolacji, na której pojawia się Halis. Yusuf wciąż nie może poradzić sobie z faktem, że stracił ukochaną. Postanawia zemścić się na Fericie i całej jego rodzinie.

Kiedy i gdzie oglądać 7. odcinek serialu "Złoty chłopak"?

7. odcinek serialu "Złoty chłopak" będzie można obejrzeć we wtorek 5 września. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 6. odcinka

Po ceremonii ślubnej Seyran jedzie z rodziną męża do hotelu. Pelo czeka już w pokoju nowożeńców. Do Seyran powoli dociera co się stało. Ferit trafia do szpitala. Kazim wpada w złość słysząc o chorobie zięcia. Seyran jest zachwycona wielkim miastem.