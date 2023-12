ZŁOTY CHŁOPAK odc. 83. Kogo kocha Suna? Ifakat poznaje prawdę. Streszczenie odcinka [22.12.23]

"Złoty chłopak" odc. 83. Streszczenie

Kiedy Kazim z rodziną jest na kolacji w posiadłości Halisa, Zerrin idzie na rozmowę do Esme. Nie zastaje nikogo, ale recepcjonista zawiadamia Kazima o gościu. Mężczyzna podejrzewa, że to jakaś nowa koleżanka jego żony i jest na nią wściekły. Ferit jest przerażony, bo widzi, że Zerrin nie żartuje. Seyran i Suna znajdują małego kotka w ogrodzie i zabierają go do domu. Ifakat wie, że Suna i Abidin się kochają i zaczyna grozić Sunie. Manipuluje też Abidinem.