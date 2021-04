Złoty medal za wiosłowanie na ekranie? E-sport zmierza na igrzyska, ale (na razie) bez "Cyberpunka 2077" Krzysztof Kawa

Medal olimpijski zdobyty z fotela we własnym pokoju? To wkrótce będzie możliwe. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uczynił pierwszy krok w kierunku pozyskania dla idei olimpijskich młodego pokolenia. Właśnie ogłoszono powstanie Olympic Virtual Series. Gracze w tym roku będą rywalizować w turnieju e-sportu zanim rozpoczną się igrzyska w Tokio, ale wiele wskazuje na to, że zwycięzcy w kolejnej edycji imprezy będą już nagradzani medalami.