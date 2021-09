Zmarł Andrzej Janas, dawny sołtys Michałowic i były radny gminny

Andrzej Janas był sołtysem przez 8 lat. Jego dwie kadencje jako gospodarza wioski przypadają na lata 1999-2007, natomiast w latach 2002-2010 był radnym gminy Michałowice. Mieszkańcy wspominają go jako uczynnego człowieka zaangażowanego w nauczanie młodych ludzi. Był rolnikiem, technikiem otwartym na nowe metody pracy w swoim gospodarstwie i stosowanie nowych narzędzi.

Ludzie przypominają, że miał pseudonim "Profesor". Wiele osób przypomina, że pochodził z rodziny, której zależało na rozwoju Michałowic - budowie nowej infrastruktury, drogi, sieci energetycznej. Andrzejowi Janasowi zależało nie tylko na budowie dróg, ale także sieci telefonicznej, gazociągu i wodociągowej.

Jeden z mieszkańców Michałowic wspominają byłego gospodarza wioski napisał na portalu społecznościowym, że Janas był sołtysem z prawdziwego zdarzenia, jako sołtys i radny miał swoje biuro w pokoju własnego domu. To biuro było czynne od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora przez 7 dni w tygodniu, a podwórko było otwarte dla tych, którzy chcieli przyjść lub przyjechać czymkolwiek: rowerem, motorem, samochodem, furmanką, traktorem, a nawet ciężarówką. To podwórko były sołtys zamykał dopiero po godz. 23.