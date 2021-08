Zmarł Franciszek Gąsior, legendarny tarnowski zawodnik i trener piłki ręcznej, 34-krotny reprezentant Polski, olimpijczyk

- One kolidowały ze sobą. Myśmy wtedy trenowali już po trzy-cztery razy w tygodniu - tłumaczył Majorek. I dodawał: - Franek miał talent do futbolu, koledzy namawiali go, żeby został piłkarzem nożnym, ale nie wiem, czy osiągnąłby tyle, ile osiągnął w piłce ręcznej.

Puchar i wicemistrzostwo Polski

Gąsior w MKS MDK grał przez niemal dekadę. W 1962 roku w Krakowie zdobył z kolegami wicemistrzostwo Polski młodzików, a w 1965 roku we Wrocławiu brązowy medal MP juniorów. W 1968 roku on i jego koledzy dokonali wyczynu bez precedensu w polskim handballu. MKS MDK jako pierwszy szkolny zespół awansował do II ligi (wtedy zaplecza I - najwyższej klasy rozgrywkowej). Podopieczni Majorka wygrali barażowy dwumecz z Hutnikiem Kraków.