Zmarł Stanisław Żuławiński. Odeszła dobczycka legenda

Jednak artystycznych pasji nigdy nie porzucił. Kiedy w Dobczycach zobaczył występ krakowskiej kapeli Szmelcpaka, poczuł, że to jest to. Postanowił stworzyć podobną w Dobczycach. Pierwsze próby „Werdebusów” odbyły się w styczniu 1974 roku.

Związał się także z amatorskim teatrem, który działał w Dobczycach. Mimo, że ciągnęło go na scenę, a po jednym przedstawieniu teatralnym - w którym grał dużo starszą od siebie postać - usłyszał, że ma prawdziwy talent aktorski, o studiach w szkole teatralnej nawet nie myślał. Postanowił szybko zdobyć zawód, aby iść do pracy i wspomóc matkę, która owdowiała i sama wychowywała jego i jego rodzeństwo.

Z zawodu będąc monterem urządzeń chłodniczych gry na instrumentach uczył się sam. Grał na gitarze, banjo, skrzypcach i akordeonie. Śpiewał stare piosenki. Jak mówił, znał ich kilka tysięcy.

- Były lata, że w Dobczycach nie istniał żaden inny zespół, nawet orkiestra dęta, bo jej działalność była zawieszana. Tylko „Werdebusy”. Jeździliśmy po całym kraju sławiąc Dobczyce. Byliśmy takimi ambasadorami naszego miasta. Gdzie przyjechaliśmy, opowiadaliśmy o nim, o tym, że będzie u nas zapora, że będzie jezioro… Prawie co tydzień jeździliśmy na koncerty. Nikt nam za to nie płacił. Robiliśmy to z miłości do muzyki. Brało się urlop w pracy i w czwartek lub piątek wyjeżdżaliśmy, a wracaliśmy w niedzielę. Fryzjer, który w sobotę przecież miał największy utarg, też zamykał zakład i jechał z nami. Bo kochał grać – mówił nam w 2016 roku przy okazji jubileuszu pracy artystycznej.