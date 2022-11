Zmiana czasu straciła jakikolwiek sens

W jednym z amerykańskich hrabstw, gdzie prawie wszystkie urządzenia są zasilane prądem, zmiana spowodowała policzalny wzrost zużycia energii. To jeszcze nic. Feralnej nocy pociągi stoją przez godzinę na dworcach lub w szczerym polu. Samoloty wagarują na lotniskach. Trzeba zmieniać rozkłady jazdy. Zmiana samopoczucia kilkuset milionów mieszkańców Europy to już drobiazg.

Niegdyś szczyt dobowej aktywności ludzi przypadał między 7 a 14 godziną dnia. Teraz to godzina 8 do 16 lub 9 do 17. Tym samym dwukrotna zmiana czasu w ciągu roku straciła jakikolwiek sens ekonomiczny czy społeczny. Jedynym argumentem za utrzymaniem szkodliwego zwyczaju jest tylko stuletnia (z krótkimi przerwami) tradycja manipulacji czasem.

Półtora wieku temu, gdy elektryczność była rarytasem, a świece czy nafta droga, dostosowanie zegarków do wschodów i zachodów słońca miało jeszcze jakiś sens ekonomiczny. Co gorsza blisko pięć milionów Europejczyków, którzy wzięli udział w największych konsultacjach w dziejach Unii Europejskiej, zostało nabite w butelkę. Nikt ich woli nie wprowadził w życie, choć likwidacja zmian czasu wymaga jedynie politycznej woli. I kartki papieru na wydrukowanie stosownego rozporządzenia.