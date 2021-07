Żmija to wyjątkowo pechowy stwór. Nie dosyć, że wąż to jeszcze jadowity

To urodzony tchórz. Ucieka pierwsza, a o pościgu za człowiekiem nie ma mowy. Jest prawie ślepa i głucha. Ledwo widzi rozmazane plamy i jeno czuje drgania podłoża. Jad rzeczywiście mocny, lecz dawkowany z niebywałą oszczędnością. Starczy w sam raz na zabicie myszy. O śmierci człowieka nie ma mowy. Ostatni wypadek śmiertelny po ukąszeniu naszej żmii miał miejsce pół wieku temu i dotyczył mocno schorowanej, wiekowej osoby, którą pechowo nie dowieziono na czas do szpitala.

Teraz najważniejsze. Zasięg uderzenia to jedna trzecia długości ciała, czyli nie więcej niż dwadzieścia centymetrów. Przypominam o tym, gdyż w środku lata łatwo o spotkanie ze żmiją. Jeśli nie ucieknie, to można węża bezpiecznie sfotografować komórką. Fantastyczna pamiątka z wakacji. I okazja do poszpanowania przed znajomymi, jaki to człek odważny. Żmii spojrzał prosto w oczy. I przeżył!