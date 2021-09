Znak zodiaku a zdrowie. Na te części ciała powinieneś najbardziej uważać, aby nie zachorować lub nie zrobić sobie krzywdy [HOROSKOP] oprac.: Anna Nowak

Każdy z nas powinien szczególnie zadbać o jedną z części ciała. Którą? Sprawdź, co mówią gwiazdy

Według astrologii każdy ze znaków zodiaku posiada część ciała, o którą powinien szczególnie dbać, aby cieszyć się dobrym zdrowiem. Już w starożytności wierzono, że miejsce, w którym najczęściej odczuwamy ból, związane jest z naszym horoskopem. Zostały one po kolei przydzielone każdemu ze znaków - od czubka głowy aż po palce u stóp. Jaki jest Twój słaby punkt? Przejdź do galerii zdjęć, aby dowiedzieć się, co mówią gwiazdy.