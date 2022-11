Znaki zodiaku w czepku urodzone. To właśnie im najbardziej dopisuje szczęście. Kto ciągle odnosi sukcesy i cieszy się opieką gwiazd? oprac.: Anna Nowak

Niektórzy we wszystko, co robią, muszą wkładać dużo wysiłku. Praca, rodzina, hobby - odniesienie sukcesu w tych sferach wymaga prawdziwego zaangażowania i silnej woli. Z kolei innym wszystko idzie jak z płatka. Jest na to wytłumaczenie. Otóż wybrane znaki zodiaku cieszą się opieką fortuny, dzięki czemu niemal cały czas mają szczęście. Kto może powiedzieć o sobie, że jest w czepku urodzony? Które osoby mają największego farta? Sprawdź.