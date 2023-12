Znamy Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Wiecie co oznacza? Klaudia Warzecha

Młodzieżowe słowo roku 2023 wybrane Freepik.com

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku to już tradycja. Co roku, w okresie jesienno-zimowym w internecie wrze przy wyborze najpopularniejszego wyrażenia, używanego przez młodzież w ostatnim czasie. Tym razem w 8. edycji konkursu, którego organizatorem jest Wydawnictwo Naukowe PWN, wygrało słowo "rel". Zobaczcie jakie inne słowa znalazły się jeszcze na podium oraz co oznaczają.