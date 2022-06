Znamy plany startowe Igi Świątek. Czas na turnieje na kortach trawiastych

Iga Świątek uwielbia grę na kortach ceglanych, w tym roku nie przegrała na nich ani jednego meczu. Licząc z turniejami, które rozegrała także na kortach twardych, ma na koncie sześć triumfów z rzędu. To sytuacja, jakiej nie mieliśmy w kobiecym tenisie od 2007 roku!

Teraz Polka będzie musiała nieco zmienić styl grania i szybko przystosować się do nawierzchni trawiastej. Przed nią bowiem trzeci w roku turniej Wielkiego Szlema, tym razem na kortach Wimbledonu. By się odpowiednio przygotować do występu w Londynie, 21-letnia zawodniczka już w przyszłym tygodniu zagra w imprezie mniejszej rangi.

Świątek postawiła na Berlin, w którym 13 czerwca rozpocznie się turniej rangi WTA 500 (pula nagród 757 tys. 900 dolarów). Można oczekiwać, że - z uwagi na niewielką odległość od polskiej granicy - będzie jej tam kibicować wielu rodaków. Jeśli raszynianka i tym razem dotrze do finału, rozegra go 19 czerwca.