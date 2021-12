Zniewolona odc. 51. Kolejny zamach na Żadana. Streszczenie serialu [26.12.2021]

Zniewolona odcinek 51. Streszczenie

Po wykupieniu Czerwinki w Nieżynie, czyli w dawnym dworze Czerwinskich, mieszka Katia i Andriej Żadan. Niestety, dawny właściciel, Piotr Czerwinski, podejmuje kroki, by odzyskać Czerwinkę. Andriej tymczasem przebywa w szpitalu, mimo że miejsce wydaje się bezpieczne, ktoś znów próbuje go zabić. Andriej wspomina swoją pierwszą miłość - Wierę. Do Czerwinki przybywa książę Jabłoniewski, Katia przedstawia go mężowi, widzi w nim przyjaciela i obrońcę, gdyż to on właśnie broni Katię przed zakusami Piotra Czerwinskiego. Jabłoniewski proponuje Andriejowi wspólne interesy, ten jednak ma pewne podejrzenia w stosunku do księcia. Katierina i Andriej organizują zaległą uroczystość z okazji zaślubin. Podczas przyjęcia Jabłoniewski wręcza Katii drogie kolczyki, z którymi jest związana tragiczna historia, Andriejowi zaś broń. W monastyrze w Czernihowie siostrę Grigorię (dawną Natali) odwiedza jej ojciec, Aleksander Doroszenko. Siostra Grigoria jednak nie wita ojca serdecznie. Uważa bowiem, że jej rodzinę stanowią teraz jedynie siostry i matka przełożona. Nie pragnie kontaktu ze swoją prawdziwą rodziną.