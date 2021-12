Zniewolona odc. 52. Zarządca majątku Czerwińskich nie żyje. Streszczenie serialu [01.01.2022]

Zniewolona odcinek 52. Streszczenie

Były zarządca majątku Czerwinskich, Jaszka, wykrada córeczkę Halki i Panasa, Natalkę, i sprzedaje ją parze pielgrzymów. Sprawa trafia na posterunek żandarmerii. Gdy prawda wychodzi na jaw, Jaszka ucieka na bagna i tam tonie. Jabłoniewski ciągle depcze po piętach Katii, recytuje jej poezję Adama Mickiewicza, zdobywa jej zaufanie. Nie potrafi jednak przekonać do siebie Andrieja, któremu książę wydaje się podejrzany. Andriej odrzuca propozycję prowadzenia wspólnych interesów. Wyrusza z żoną do Kijowa, ale w tę podróż, w swoim powozie, wybiera się także Jabłoniewski, który, jak się okazuje, pomaga staremu Czerwinskiemu odzyskać Czerwinkę. Z retrospekcji dowiadujemy się, w jaki sposób Jabłoniewski poznaje Wierę Korolenko, w której jest zakochany Andriej. Pewnego dnia na salonach Korolenków, w Czehryniu, pojawia się młody porucznik Stiepan Gnatkiewicz, czyli przyszły Stefan Jabłoniewski i zaskarbia sobie sympatię ojca Wiery. Gdy po kilku latach wraca Andriej, by wykupić się z pańszczyzny i oświadczyć Wierze, dowiaduje się, że jest ona żoną Gnatkiewicza. W drodze do Kijowa Stefan Jabłoniewski (dawny Stiopa Gnatkiewicz) rozmawia na migi ze swoim sługą - niemową. Z rozmowy wynika, że zamierzają uśmiercić Andrieja, W końcu jednak plan ulega zmianie i ich celem staje się Katia.