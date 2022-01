Zniewolona odc. 55.Okrutne plotki na temat Katii. Streszczenie serialu [09.01.2022]

Zniewolona odcinek 55. Streszczenie

W kijowskiej gazecie ukazują się artykuły, w których nieznany autor w niewybredny sposób opisuje pikantne przygody chłopki Kariny i kupca Bażana. Cały Kijów wie, kto kryje się pod tymi imionami. Przyjaciele doradzają Katii, by odwołała aukcję charytatywną, która ma się odbyć w szpitalu. Katia postanawia jednak stawić czoło plotkom. Aukcja się odbywa, a Katia wyjaśnia gościom, jak naprawdę wyglądało jej życie. Okazuje się, że autorem paszkwili jest Piotr Czerwinski. Publikuje je, by w zmusić Żadanów do oddania Czerwinki. Andriej podejmuje kroki, by ukrócić ten proceder, jednocześnie zaniedbując Katię i aukcję, która jest dla niej bardzo ważna. Koło Katii pojawia się jednak Stefan Jabłoniewski.