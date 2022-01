Zniewolona odc. 56. Nagła śmierć i odzyskanie majątku. Streszczenie serialu [09.01.2022]

Zniewolona odcinek 56. Streszczenie

Orysia umiera z powodu komplikacji po porodzie. Nazar wini za wszystko Katerinę. Zrozpaczony zaczyna zaglądać do kieliszka i z coraz większym trudem trzeba wyciągać go z szynku. Paszkwile w gazecie komplikują Żadanom życie. Wspólnicy proszą Andrieja, by opuścił konsorcjum kolejowe. Andriej postanawiała ulec szantażowi Czerwinskiego i oddaje mu majątek w zamian za święty spokój. Łarisa otrzymuje rolę w teatrze. Gdy prawda wychodzi na jaw, wściekły Piotr wyjeżdża z Lwem do Czerwinki. Zabrania Łarisie widywania się z dzieckiem. Jabłoniewski wyznaje miłość Katerinie.