Zniewolona odc. 57. Natalia zostaje siostrą przełożoną w klasztorze. Streszczenie serialu [16.01.2022]

Zniewolona odcinek 57. Streszczenie

Łarisa Jachontówna próbuje wrócić do teatru. Wydaje się, że to jedyny sposób na przetrwanie trudnej sytuacji z Czerwinskim. Niespodziewanie pojawia się tam znajomy aktor, Zadunajski. Andriej wyznaje Katii, że czuje się winny śmierci Wiery Korolenko, o której rękę kiedyś się starał, ale ona wyszła za mąż za Stiepana Gnatkiewicza (aktualnie Jabłoniewskiego). W monastyrze w Czernihowie, po śmierci matki przełożonej, przeoryszą zostaje siostra Grigoria (Natalia). Do Pawliny uderza w konkury sklepikarz Karp Karpowicz. Jabłoniewski podąża śladem Katii, ponieważ kobieta czuje się zagrożona, ludzie Żadana organizują ochronę. Pewnego dnia Katia odwiedza w szpitalu profesora, pod jego nieobecność zastępuje go młody student medycyny. Podczas wizyty, nagle przywożą z wypadku woźnicę, potrzebna jest pilna operacja chirurgiczna. Po śmierci Orysi Katia obawia się wracać do szpitala, jednak ta nagła sytuacja sprawia, że nie ma wyboru. Musi asystować studentowi podczas operacji. Szef ochrony Żadana, Bogdan, wraz ze swoimi ludźmi przeszukują wszystkie hotele w Kijowie. Trafiają na trop Jabłoniewskiego. Dochodzi do bójki.