Zniewolona odc. 58. Bójka Żadana z księciem, śmierć i oświadczyny. Streszczenie serialu [16.01.2022]

Zniewolona odcinek 58. Streszczenie

Podczas bójki, jaka wywiązuje się między ochroną Andrieja Żandana a Jabłoniewskim, ginie niemy towarzysz księcia, Czerkies. Jabłoniewskiemu udaje się zbiec. W przebraniu znajduje nocleg u Prochora. Do kuźni Nazara przychodzi Andriej Żadan z profesorem, który próbuje wyjaśnić kowalowi, że Katia nie jest winna śmierci Orysi. Ponieważ Nazar ma żal do Katii, nie interesuje się swoją córeczką, Zorianką. Andriej i Katia obiecują wychowywać Zoriankę jak własne dziecko. Łarisa Jachontówna po nocy spędzonej z aktorem Zadunajskim rozumie swój błąd i wycofuje się z pracy w teatrze. Wraca do dworu w Nieżynie, ale zostaje stamtąd przepędzona przez Piotra Czerwinskiego. Nikołaj Doroszenko oświadcza się Jelenie i wkrótce biorą ślub w Ławrze Kijowsko - Peczerskiej. Pawlina idzie do Karpa i jego dzieci na oględziny. Niestety, spotkanie przebiega w nieprzyjemnej atmosferze. Rozżalona i rozczarowana opuszcza mieszkanie Karpa Karpowicza. Do Nazara dociera w końcu, że Katia jest niewinna i wraca do swojej córeczki. Podczas chrztu Zorianki Katia zauważa w cerkwi Jabłoniewskiego; Andriej, w panice, zarządza ewakuację. Katia postanawia wrócić do pracy do szpitala. Na początku chce pracować w gabinecie zabiegowym. To tam właśnie udaje się zabandażowany Jabłoniewski, by z nią porozmawiać. Katia jest przerażona tym niespodziewanym spotkaniem.