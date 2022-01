Zniewolona odc. 59. Katia przeżywa kryzys małżeński. Streszczenie serialu [23.01.2022] redakcja

Książę Jabłoniewski zasiewa w Katii coraz więcej wątpliwości co do jej męża. Co z tymi informacjami zrobi żona Żadana? Kogo poprosi o pomoc? Już teraz przeczytaj streszczenie 59. odcinka Zniewolonej!