Zniewolona odc. 62. Katia zostaje wywieziona z miasta Streszczenie serialu [30.01.2022]

Zniewolona odcinek 62. Streszczenie

Olga i Stefan wykradają odurzoną lekarstwami Katię i przewożą do mieszkania Olgi. Andriej stawia cały Kijów na nogi. Żandarmi Bezusa otrzymali portrety Katieriny i Stefana. Kontrolują wszystkie powozy opuszczające miasto. Nazarowi udaje się odkryć kryjówkę Katieriny. Wysyła umyślnego do domu Żadana. Olga i Stefan podstępem wywożą Katię z Kijowa. W czernihowskim monastyrze prosi ona o azyl. Zarówno Bezus, jak i Makarowa chcą odkupić jeden z salonów. Żadan postanawia, że zostaną współwłaścicielami. Bezus chce w salonie zorganizować palarnię opium. Synowe Karpa nie ustają w staraniach, by wyswatać go z Nadieżdą. Jadą razem z nim do jej domu. Karpo przyjmowany jest z największym staraniem, jednak wyznaje Nadieżdzie prawdę, co do swoich uczuć względem Pawliny. Tymczasem Pawlina dowiaduje się, że Karpo wyjechał, by się swatać.