Zniewolona odc. 63. Zmuszenie do przyjęcia święceń zakonnych. Streszczenie serialu [06.02.2022]

Zniewolona odcinek 63. Streszczenie

Katia, po ucieczce od męża, Andrieja, znajduje schronienie w monastyrze w Czernihowie u Matuszki Grigorii. Również w Czernihowie przebywa ciągle Olga Rodziewicz z Nazarem i malutką Zorianką. Niestety, dziewczynka zaczyna chorować na ospę wietrzną i ich powrót do Kijowa jest niemożliwy, gdyż grozi to dziecku śmiercią. Nazar i Olga wspólnie opiekują się Zorianką. W Kijowie tymczasem Bogdan ze swoimi ludźmi szuka Stefana Jabłoniewskiego. W czernihowskim monastyrze Katia poznaje młodą dziewczynę, Ksienię, którą ojczym posłał do zakonu i siłą chce ją przymusić do święceń. Mimowolnie Katia staje się świadkiem okrutnych kar, jakie stosuje matuszka Grigoria wobec sióstr przebywających w monastyrze. Pawlina robi Karpowi awanturę. Jest zazdrosna, że sklepikarz był na oględzinach u innej kobiety starającej się o jego względy. Jabłoniewski, jako ochroniarz Wania, pracuje w domu uciech Luby Makarowej. Wania wydaje się Makarowej podejrzany, zwłaszcza że dziewczęta donoszą, iż Wania myszkuje po ich pokojach. Katia próbuje ratować Ksienię przed święceniami, którym dziewczyna jest przeciwna. Siostra Ludmiła podpowiada Katii, by zwróciła się w tej sprawie do biskupa, tylko on może pomóc w tej sprawie. Matuszka Grigoria coś przeczuwa i zamyka Katię w celi. Informuje też Żadana, że Katia przebywa u niej w monastyrze. Żadan sprzedaje dom uciech urzędnikowi, Jewgienijowi Bezusowi.