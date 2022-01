Zniewolona odc. 64. Żadan ściga Katię. Streszczenie serialu [06.02.2022]

Zniewolona odcinek 64. Streszczenie

Po otrzymaniu wiadomości od Matuszki Grigorii, że Katia przebywa w monastyrze, Andriej Żadan jedzie do Czernihowa. Katia próbuje znaleźć sposób, by wysłać list do biskupa, w którym opisuje sytuację w monastyrze. Siostra Grigoria dowiaduje się o tym i Katia oraz inne siostry stają się jej ofiarami. Siostra Ludmiła pomaga Ksieni w ucieczce. Na drodze ku wolności staje jednak matuszka Grigoria. W chwili wzburzenia odpycha Ksienię tak niefortunnie, że ta upada i traci świadomość. Matuszka Grigoria jest przekonana, że doprowadziła do śmierci dziewczyny, budzą się w niej wyrzuty sumienia. Siostra Ludmiła sugeruje, że najlepszym wyjściem jest rezygnacja ze stanowiska przeoryszy. I tak faktycznie się staje, matuszka Grigoria odchodzi z monastyru. Rogneda Bezus jest wściekła na męża z powodu zakupu salonu uciech. Obawia się, że wraz z mężem zostaną wykluczeni przez dobre towarzystwo Kijowa. Olga z Nazarem, po wyzdrowieniu Zorianki, szykują się do powrotu do Kijowa. W ich powozie czeka ukryta Katia. Ku ich zaskoczeniu nagle przy powozie pojawia się Andriej Żadan.