Zniewolona odc. 69. Zemsta za śmierć żony. Streszczenie serialu [27.02.2022]

Zniewolona odcinek 69. Streszczenie

Olga przybywa do szpitala Żadana w obawie o bezpieczeństwo Katieriny. Okazuje się, że żona Żadana jest cała i zdrowa, ale ku zaskoczeniu Olgi postanawia wrócić do męża. Wierzy w jego poprawę. W salonie Luby Makarowej dziewczęta są niezadowolone z powodu pojawienia się Mademoiselle Gothieu. Ta tajemnicza nieznajoma przejmuje wszystkich bogatych klientów. Trwają przygotowania do wyjątkowego wieczoru. Wysoki urzędnik państwowy, Bezus, otrzymuje imienne zaproszenie na tę uroczystość, nie wie jednak, że dostał je od własnej żony, Rognedy. Pawlina przechodzi drogę przez mękę w domu Karpa. Jego synowe, Dusia i Lesia, są jej niechętne i postanawiają się jej pozbyć. Jabłoniewski podstępem zdobywa klucz do magazynów w Manufakturze Olgi Rodziewicz, tam zamierza się zemścić na Bezusie za śmierć żony, Wiery. Makarowa dowiaduje się, że salon przechodzi w całości na własność Bezusa. Postanawia się rozmówić z Żadanem.